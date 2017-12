Base trava projetos do governo na Assembleia

As insatisfações de deputados da base e a falta de quórum praticamente travaram a pauta do governo estadual na Assembleia Legislativa entre meados de outubro e novembro. Dados sobre a tramitação de projetos de lei disponibilizados pela Casa mostram que, de 24 projetos enviados pelo Executivo à Assembleia em um mês, apenas 7 foram aprovados com prazo de tramitação médi...