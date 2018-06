Política Base está desorganizada e governo, desarticulado, diz Maia em sabatina Presidente da Câmara dos Deputados justificou atraso na agenda da Casa em função da "desarticulação grande do governo com sua própria base"

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (6) que a base aliada está desorganizada em razão de uma "desarticulação grande" do governo do presidente Michel Temer (MDB). Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Maia disse que ele e os líderes partidários, e não a Secretaria de Governo, têm negociado diretamente com a equi...