Barroso quer apurar “vazamento”

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ontem que a Polícia Federal investigue “vazamento” de informações do inquérito que apura irregularidades no Decreto dos Portos. No despacho, o ministro afirma que a defesa do presidente Michel Temer teve acesso a números de autuação de procedimentos “absolutamente sigilosos”.

As informações estavam em petição na qual a defesa pede acesso à decisão de Barroso que autoriza a quebra de sigilo bancário do presidente. O ministro é relator do inquérito que investiga irregularidades na edição do Decreto dos Portos, assinado por Temer em maio de 2017.

“Verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos. Diante de novo vazamento, determino seja incluída na investigação - cuja abertura foi por mim determinada neste Inquérito, no despacho de 27.02.2018 -, a apuração das responsabilidades cabíveis”, escreve Barroso.

O advogado de Temer Brian Alves Prado afirmou à reportagem que a defesa não teve acesso ao conteúdo do procedimento e que responderá ao ministro por meio de petição.

No documento, o relator disse ainda que apreciará “oportunamente” a solicitação de acesso aos procedimentos que a defesa do presidente mencionou. “Junte-se aos autos deste inquérito, com tarja nos números dos procedimentos sigilosos. Remetam-se cópias desta decisão e das petições acima referidas (também com tarjas sobre os números de procedimentos sigilosos) à Polícia Federal, onde se encontram os autos do INQ 4621.”

Ao autorizar, anteontem, a quebra do sigilo bancário de Temer, o ministro atendeu a um pedido do delegado Cleyber Malta, responsável pelo inquérito que investiga irregularidades na edição do Decreto dos Portos. A decisão de Barroso é de 27 de fevereiro. A perda de sigilo abrange o período entre 2013 e 2017.

A solicitação feita por Malta, em dezembro de 2017, diverge do requerimento da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Também em dezembro, ela pediu quebras de segredo no âmbito da investigação dos portos, mas não incluiu o presidente entre os alvos. No entendimento da PGR, não havia, à época, elementos para a quebra do sigilo de Temer.

“Não agrada”

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem que a decisão de autorizar a quebra de sigilo bancário do presidente “não é algo que agrada”, mas ponderou que, por não ter nada a esconder, o chefe do Executivo está decidido a tornar a movimentação financeira pública.

Sobre a possibilidade de o presidente recorrer e tentar reverter a quebra, Padilha afirmou que, em “decisões judiciais, em tese, sempre cabe recurso, mas o presidente não tem se mostrado com vontade de recorrer.”

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, também havia dito que o presidente não vai recorrer da decisão de Barroso. “A decisão de não recorrer é para que o recurso não sirva de munição à hipocrisia dos adversários”, declarou Marun em entrevista no Planalto, reiterando que a decisão de Barroso evidencia caráter abusivo e absurdo. “Nós entendemos que quem tomou a decisão a tomou de forma abusiva e desnecessária, haja vista a fragilidade do inquérito, que não possui base fática”, declarou Marun, sem citar Barroso.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, minimizou a decisão e disse que o emedebista já se antecipou para mostrar “sua inocência”.

O inquérito, aberto em setembro do ano passado, apura se houve favorecimento à empresa Rodrimar no decreto que trata da prorrogação de contratos da concessão de áreas no Porto de Santos.