Política Barroso posterga decisão sobre candidatura avulsa nas eleições Ministro decidiu não liberar o caso para votação no plenário do STF antes de outubro

Relator de uma ação que prevê a possibilidade de candidatos não filiados a partidos disputarem as eleições, o ministro Luís Roberto Barroso decidiu não liberar o caso para votação no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) antes de outubro. A justificativa é de que o tempo seria curto para viabilizar a uma eventual mudança neste ano. O gabinete de Barroso inf...