Política Bancadas do PT divulgam nota em defesa da candidatura de Lula Membros do partido na Câmara e Senado manifestaram apoio à volta do ex-presidente

As bancadas do PT na Câmara e no Senado divulgaram na tarde desta quinta-feira, 17, nota conjunta ratificando defesa da pré-candidatura à Presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado e preso pela Lava Jato. No documento, deputados e senadores petistas dizem que o partido não pode "fazer concessões" na luta em defesa da inocência e...