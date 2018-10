Política Bancada goiana destina R$ 49 mi para a Saúde Ronaldo Caiado (DEM) participou de reunião com senadores e deputados federais para tomar decisão sobre emendas

O governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) participou de reunião no fim da tarde de ontem com deputados federais e senadores goianos, na Sala das Comissões, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na oportunidade, a bancada decidiu destinar R$ 49 milhões em emendas parlamentares para o aparelhamento de unidades de saúde do interior do Estado. Ainda na área da Saúde, Caiado destacou ...