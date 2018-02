Bancada do MDB diverge sobre como chegar à união

Após o prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB) declarar que seu grupo pode apoiar o senador Ronaldo Caiado (DEM) em 2018 caso o partido não se disponha a sair com o DEM, a bancada estadual do partido se mostrou dividida. Por um lado, Paulo Cezar Martins e Wagner Siqueira, apoiadores da candidatura do presidente regional e deputado federal Daniel Vilela, criticam o posi...