Baldy visita Marconi e diz que está "à disposição" do governador

O deputado federal goiano Alexandre Baldy visitou o governador Marconi Perillo (PSDB), na manhã desta segunda-feira (20), no Palácio das Esmeraldas e afirmou que está "à disposição de Marconi, do governo de Goiás e dos goianos em Brasília”

Baldy foi escolhido para substituir Bruno Araújo (PSDB-PE) no Ministério das Cidades. A posse do novo ministro deve acontecer nesta terça-feira (21), em Brasília.

O novo Ministro de Cidades afirmou que está comprometido com projetos e investimentos que dizem respeito ao desenvolvimento de Goiás na pasta que vai ocupar.

A visita ao governador foi o primeiro compromisso de Baldy após a sua confirmação na pasta. Ele, que foi secretário de Indústria e Comércio de Marconi, afirmou que não perderá de vista o compromisso em servir aos goianos que o elegeram e ao governo de Goiás.

Marconi afirmou que a escolha de Baldy, eleito deputado federal pelo PSDB em 2014, por parte de Temer é razão de orgulho para os goianos e que a expectativa em torno do legado que ele deixará como ministro é a melhor possível.

“Aproveitei esta visita do Baldy para conversar sobre as áreas que serão tratadas com ênfase por ele na sua gestão, em especial a moradia e o saneamento”, disse o governador.

Desfiliação

Por meio de nota, o Podemos anunciou nesta segunda-feira (20) a desfiliação de Baldy do partido. Para assumir o cargo de ministro, Baldy se filiará ao PP, partido com a quarta maior bancada da Câmara e que pressiona Temer por mais espaço no governo.

A presidente do Podemos, Renata Abreu, afirmou que o ingresso no ministério é incompatível com a posição de independência do partido em relação ao Governo Federal.

Na nota, o Podemos diz trabalhar com o projeto político que propõe a pré-candidatura de Álvaro Dias à Presidência e deseja sorte ao parlamentar.

Escolha

O comando do Ministério das Cidades estava vago desde a última segunda-feira (13), após o então titular da Pasta, o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), pedir demissão. Ao deixar o cargo, o tucano alegou não que possui mais apoio interno no PSDB para permanecer no cargo. O PSDB já anunciou que vai desembarcar do governo Temer até dezembro.

Outras legendas da base também cobiçavam o controle de Cidades, entre elas, PMDB, PSD e DEM. Apesar de possuir apenas o 11º orçamento da Esplanada (R$ 10,1 bilhões), a Pasta é cobiçada porque comanda programas com impacto direto nas bases eleitorais, como construção de moradias, redes de esgoto e transportes urbanos.

Reforma ministerial

A saída de Araújo levou Temer a antecipar a reforma ministerial que só pretendia fazer no início do próximo ano. Inicialmente, Temer queria fazer uma reforma ampla, obrigando todos ministros que serão candidatos em 2018 a já entregarem os cargos em dezembro. Após resistência da base aliada, contudo, deve fazer uma reforma pontual.

Além de Cidades, Temer deve anunciar nos próximos dias o novo ministro da Secretaria de Governo. O cargo é ocupado atualmente pelo deputado licenciado Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que pode ser realocado para outra Pasta. O nome mais cotado para substituir o tucano é o ex-deputado João Henrique Souza (PMDB-PI).