Baldy quer rever atos de antecessor no ministério

Entre os pontos da costura para escolha do goiano, que toma posse quarta-feira (22), estão medidas discutidas com o PMDB e as siglas do Centrão para melhorar relação com a Câmara

Humberto Silva

Deputado federal Alexandre Baldy e o governador Marconi Perillo em encontro nesta segunda-feira (20): destravar megaprojeto de trem entre Goiânia e Brasília