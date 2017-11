Baldy participa de evento organizado por Wilder Morais, mas não se filia ao PP

O ministro das Cidades Alexandre Baldy (sem partido) anunciou na tarde deste sábado (25), durante evento promovido pelo senador Wilder Morais (PP) que ainda não definiu sua filiação ao partido. A expectativa era que a ida fosse formalizada durante o congresso de vereadores realizado na fazenda de Wilder, em Nerópolis. No entanto, como adiantado pela coluna Giro do POPULAR, Baldy confirmou presença, mas, apesar de ser dada como certa, a filiação ficaria para outra data.

O ministro foi aguardado durante toda a programação. Por volta das 15 horas, Wilder mandou um helicóptero o buscasse no aeroporto de Goiânia. Ele chegou ao local por volta das 16h30, já no fim do congresso, e afirmou que se tratava apenas de uma visita.

O congresso para duas mil pessoas recebeu vereadores goianos e aliados se trata de projeto do Senado de qualificação dos Legislativos municipais. Segundo a assessoria do senador, todos os vereadores goianos foram convidados.

Presidente do Tribunal de Conta dos Municípios (TCM), Joaquim de Castro, advogados e promotores estiveram presentes como palestrantes.



Antes mesmo do início da programação oficial, o governador Marconi Perillo (PSDB) e o vice-governador José Eliton (PSDB) discursaram sobre a importância da aliança com Wilder. Perillo destacou o apoio ao senador, justificando que ele não precisaria conquistar a confiança da base, pois já teria a do Estado de Goiás.