Política Avicultores temem interrupção de plantas da BRF e pedem apoio

A senadora Lúcia Vânia (PSB) e o presidente em exercício da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Bartolomeu Braz, se reuniram ontem com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para falar sobre a instabilidade enfrentada por avicultores do Sudoeste goiano. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor receia o fechamento de...