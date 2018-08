Política Avante anuncia apoio a Ciro Gomes na eleição presidencial de 2018 O anúncio foi feito pelo presidente do Avante, Luis Tibé, em Belo Horizonte, com a presença do presidenciável

O partido Avante anunciou neste sábado (4) que irá apoiar a candidatura de Ciro Gomes, do PDT, à Presidência da República nas eleições de 2018. O anúncio foi feito pelo presidente do Avante, Luis Tibé, em Belo Horizonte, com a presença do presidenciável. A candidatura de Ciro Gomes foi confirmada no último dia 20 de julho, durante convenção nacional do PDT...