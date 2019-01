Política Auxílio federal pode levar mais de seis meses Entrada em programa tem série de etapas e pré-requisitos a serem cumpridos

Aposta do novo governo de Goiás para equilibrar as contas do Estado e regularizar o pagamento dos salários do funcionalismo, o ingresso ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) leva cerca de seis meses, informou o Ministério da Fazenda ao POPULAR. O prazo começa a correr depois que o Estado protocola formalmente a solicitação ao Tesouro Nacional, o que ainda não ocorreu.D...