Política Ausente, PT tenta “debate” paralelo Com Lula preso, sigla planeja evento com Haddad, transmitido pela internet, no mesmo horário do programa de TV

Escolhido como vice provisório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado pela Lava Jato, o ex-prefeito Fernando Haddad enfrenta já nesta semana o primeiro obstáculo para cumprir o papel de representante do petista na corrida eleitoral. Excluído do primeiro debate entre os presidenciáveis na TV Bandeirantes, Haddad e a deputada estadual Manuela d’Áv...