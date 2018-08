Política Aumento dos ministros do STF terá 'efeito cascata' de R$ 4 bi nas contas públicas O cálculo foi feito pelas consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado

O reajuste de 16,38% que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) querem aprovar no próprio salário para 2019 pode gerar uma fatura extra de até R$ 4 bilhões, a ser dividida entre os poderes da União e dos Estados. O cálculo foi feito pelas consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado. Só para a União, o custo adicional pode ser de R$ 1,4 bilhão, incluindo t...