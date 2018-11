Política Aumento do Judiciário trará impacto de R$ 1,4 bilhão à União, diz Colnago A declaração foi dada nesta terça-feira antes de uma reunião com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, estima que o impacto do reajuste de salário do Judiciário para a União é de R$ 1,4 bilhão. A declaração foi feita nesta terça-feira, 27, na chegada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), antes de uma reunião com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Questionado por jornalistas sobre o impacto para as contas p...