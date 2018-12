Política 'Atos populares não são compreendidos hoje, mas são aplaudidos amanhã', diz Temer Em um discurso improvisado, Temer voltou a defender sua passagem pela Presidência da República

O presidente Michel Temer inaugurou nesta sexta-feira, 7, a galeria de retratos dos secretários de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no próprio edifício da secretaria. O evento contou com a participação do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do ex-governador de São Paulo, Geraldo A...