Ato em favor da condenação de Lula mobiliza cerca de 300 pessoas em Goiânia

Uma manifestação em favor da condenação, em segunda instância, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizou cerca de 300 pessoas que se reuniram em frente à sede da Polícia Federal (PF), no setor Bela Vista, em Goiânia, no início da noite desta terça-feira (23).

A estimativa de presentes ao ato é da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Movimentos sociais como o Vem Pra Rua Goiás, o Nas Ruas e o Brasil Livre (MBL) foram os responsáveis pela manifestação. A alameda Coronel Eugênio Jardim, no sentido Ricardo Paranhos-Serrinha, ficou interditada. Carros de som reproduziram o hino nacional brasileiro e as palavras de ordem proferidas pelos líderes da ação em um microfone. Os participantes da manifestação exibiram cartazes contra Lula, partidos políticos como PT, PSDB e PMDB e em apoio à Operação Lava Jato e à PF.

De acordo com Johnny Santos, estudante e coordenador do Vem Pra Rua Goiás, a manifestação surpreendeu. "Achamos que deu uma quantidade boa de pessoas, pela divulgação que foi muito pouca. Temos certeza que amanhã Lula vai ser condenado pela segunda instância também".

JULGAMENTO

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá seu recurso julgado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a partir das 8h30 desta quarta-feira (24). Ele foi condenado em primeira instância, pelo juiz federal Sérgio Moro, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no condomínio Solaris, no Guarujá, litoral paulista, investigado na Operação Lava Jato.

Três desembargadores serão os responsáveis pelo julgamento: o relator do caso, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen, que é o revisor e Victor Luiz dos Santos Laus.

Em caso de nova condenação, a defesa do petista ainda poderá recorrer no Supremo Tribunal Federal (STF), a terceira e última instância da Justiça brasileira.