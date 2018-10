Política Ataques marcam programas na TV Na retomada do horário eleitoral gratuito, Haddad liga casos de violência ao adversário; Bolsonaro cita a ascensão do socialismo e “do comunismo” na América Latina

Na volta do horário eleitoral gratuito na televisão, o programa do candidato do PT, Fernando Haddad, ampliou as críticas a Jair Bolsonaro (PSL) e ligou casos de violência ocorridos na campanha ao adversário, como fizera mais cedo no rádio. O programa televisivo mostrou, ao contrário do radiofônico, uma breve aparição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em...