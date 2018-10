Política Astronauta Marcos Pontes aceita convite de Bolsonaro para ser ministro da Ciência e Tecnologia O primeiro brasileiro a ir para o espaço disse que fará parte do novo governo e revela que pretende ficar 'os quatro anos' na pasta

Primeiro brasileiro a ir para o espaço, o astronauta Marcos Pontes confirmou nesta terça-feira, 30, que aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para ser o ministro da Ciência e Tecnologia. Pontes fez a declaração em entrevista ao telejornal Bom Dia, RN, da Inter TV, afiliada da Rede Globo de Televisão no Rio Grande do Norte. "Fui convid...