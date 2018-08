Política Associação de procuradores de Goiânia declara apoio à reeleição de Lúcio Flávio Entidade representativa dos advogados públicos de Goiânia deliberou por indicar conselheira na futura chapa do presidente da Ordem

A Associação dos Procuradores do Município de Goiânia (Aprog), entidade representativa da categoria composta por 77 advogados públicos, decidiu em reunião deliberativa declarar apoio à reeleição do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. A formalização será realizada em encontro no escritório políti...