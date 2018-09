Política Assista ao depoimento do agressor de Bolsonaro em audiência de custódia Veja os vídeos da audiência de custódia de Adélio de Oliveira

O agressor do presidenciável Jair Bolsonaro passou por audiência de custódia em Juiz de Fora, depois de atacar o candidato com uma faca, na última quinta-feira (6), durante uma caminhada com simpatizantes do PSL em uma das ruas do Centro de Juiz de Fora. Adelio Bispo de Oliveira, 40 anos, foi preso e indiciado pela Polícia Federal por 'atentado pess...