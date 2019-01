Política Assista à cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro O novo presidente do Brasil recebe a faixa e faz pronunciamento à nação nesta terça-feira

O presidente eleito Jair Messias Bolsonaro (PSL) e seu vice, general Antônio Hamilton Martins Mourão (PRTB), são empossados nesta terça-feira (1º), em Brasília (DF). Conforme o cronograma emitido pelo governo de transição, a cerimônia tem início às 14h45, com o desfile do cortejo presidencial da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional. Para as 15h está...