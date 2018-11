Política Assessor de Trump confirma encontro com Bolsonaro no Rio John Bolton afirmou em seu perfil no Twitter, que está 'ansioso' para encontrar o presidente eleito

O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, virá ao Brasil na próxima semana para uma reunião com Jair Bolsonaro, em mais um passo para a aproximação entre o governo do presidente eleito e o de Donald Trump. A possibilidade de o conselheiro, que é um dos principais auxiliares de Trump, fazer escala no Brasil antes de seguir para Buenos Aires, no e...