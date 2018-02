Assembleia rejeita pedido de intervenção em Goiás

A Assembleia Legislativa rejeitou, por unanimidade, na tarde desta terça-feira (20), requerimento que pedia intervenção federal na segurança pública de Goiás, a exemplo do que deve ocorrer no Rio de Janeiro, via decreto do presidente Michel Temer (MDB) aprovado hoje na Câmara Federal.

O pedido foi feito pelo deputado José Nelto (MDB). Segundo ele, dados do Ministério da Justiça mostram que Goiás registra anualmente 43,8 mortes por 100 mil habitantes, enquanto o Rio de Janeiro tem um índice menor: 37,6 mortes por 100 mil habitantes.

Para ele, a intervenção era justificada. "Intervenção no Rio de Janeiro dá ibope porque é cidade turística, mas Goiás está precisando", afirmou. Embora seja líder da oposição, porém, Nelto não conseguiu convencer seus pares e, mesmo os deputados de oposição, votaram contra o projeto.

O projeto tomou grande parte da sessão e vários parlamentares subiram à tribuna para se declarar contrários ao projeto, a exemplo de Isaura Lemos (PCdoB) e Adriana Accorsi (PT), que aproveitaram o momento para criticar também o decreto federal de intervenção no Rio de Janeiro.

O pedido ocorre também no mesmo dia em que o recém-empossado secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Junior, foi à Casa. O secretário apareceu pouco depois de aberta a sessão, que foi a primeira ordinária do ano, e não falou com a imprensa. Segundo o presidente José Vitti (PSDB), foi uma visita de cortesia. "Veio se colocar à disposição dos deputados e da Casa", disse.