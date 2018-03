Assembleia de Goiás reúne assinaturas para indicação de cunhado do governador ao TCM

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Francisco Oliveira, reuniu nesta terça-feira (6) assinaturas de parlamentares em ofício que pede ao governador Marconi Perillo a indicação do secretário extraordinário de Articulação Política, Sérgio Cardoso - os três são do PSDB -, para vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO).

A indicação é da cota do Executivo e já é planejada por Marconi, sendo que o ofício apenas transmite respaldo do Legislativo ao nome de Sérgio, que é cunhado do governador. A intenção é passar a ideia de que o secretário tem o reconhecimento da maioria das lideranças e não é uma escolha apenas de Marconi.

A vaga no TCM será aberta com a aposentadoria do conselheiro Sebastião Monteiro, conhecido como Tião Caroço. Ex-deputado estadual e ex-prefeito de Formosa, ele tem planos de voltar à Assembleia e presidir a Casa.

O cargo de conselheiro é vitalício e o salário atual é de R$ 30,4 mil.

O ofício gerou polêmica no Legislativo, com críticas do deputado da oposição Luis Cesar Bueno (PT), que reclamou que nos últimos anos foram indicados nomes da Casa para as vagas, mesmo sendo na cota do Executivo. Ele também criticou o fato de Sérgio ser cunhado do governador.

Já o deputado Talles Barreto (PSDB) defendeu o nome do tucano, afirmando que sempre se dedicou ao governo, conhece os 246 municípios e é formado em direito.