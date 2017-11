Assembleia autoriza a criação da CPI dos combustíveis em Goiás

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) criou nesta quarta-feira (22) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar uma possível formação de cartel, além de irregularidades na cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis no Estado. Os trâmites exigidos pelo Regimento Interno para abertura foram cumpridos, segundo o presidente da Casa, José Vitti (PSDB).

Os deputados estaduais Luis Cesar Bueno (PT) e Santana Gomes (PSL) foram os responsáveis por apresentar, na última terça (21), um requerimento junto à Mesa Diretora da Casa propondo a criação da Comissão. De acordo com Vitti, a CPI deverá iniciar seus trabalhos na próxima semana.

O próximo passo após o estabelecimento da CPI será a indicação, por parte das bancadas partidárias, de cinco nomes cada para a composição da Comissão, além de outros cinco suplentes. Conforme o Regimento da Alego, os trabalhos devem ser finalizados em 120 dias, podendo ser prorrogados por período inferior ou igual.

O que é?

As CPIs são temporárias e têm poderes de investigação equivalentes aos das autoridades judiciais, que se criam para a apuração de um fato determinado, relevante para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social.

O requerimento propondo a criação da CPI dos combustíveis obteve 25 assinaturas dos 41 deputados estaduais. Votaram pela instalação da Comissão os seguintes parlamentares:

Santana Gomes (PSL)

Álvaro Guimarães (PR)

Carlos Antonio (PSDB)

Charles Bento (PRTB)

Cláudio Meirelles (PR)

Daniel Messac (PSDB)

Delegada Adriana Accorsi (PT)

Dr. Antonio (PR)

Helio de Sousa (PSDB)

Henrique Arantes (PTB)

Henrique César (PSDB)

Humberto Aidar (PT)

Isaura Lemos (PCdoB)

Jean Carlo (PHS)

Jeferson Rodrigues (PRB)

José Nelto (PMDB)

Karlos Cabral (PDT)

Lívio Luciano (PMDB)

Lissauer Vieira (PSB)

Luis Cesar Bueno (PT)

Mané de Oliveira (PSDB)

Nédio Leite (PSDB)

Sérgio Bravo (Pros)

Simeyzon Silveira (PSC)

Virmondes Cruvinel (PPS)

Lucro segue limitado

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) manteve na última terça a decisão do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Reinaldo Alves Ferreira, que determinou que 60 postos de combustíveis da capital retornassem imediatamente a margem de lucro médio praticado em julho passado, correspondente a 10,2% sobre o litro do etanol adquirido das distribuidoras de combustíveis.

O desembargador Itamar de Lima, da 6ª Câmara Cível, negou pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindiposto), que tentava derrubar a liminar conseguida pela Superintendência Estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás), que observou ter havido aumento de mais de 100% do lucro líquido dos comerciantes, sem justificativas plausíveis.