Política Assembleia aprova PEC do Orçamento Impositivo Segunda e última votação ocorreu nesta terça-feira (2)

A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) do Orçamento Impositivo foi aprovada nesta terça-feira (2) em segunda e última votação na Assembleia Legislativa. Agora, a matéria, que foi aprovada por unanimidade com 29 votos favoráveis, será promulgada pelo presidente José Vitti (PSDB). Na prática, a PEC estabelece que uma parcela do orçamento deve ser obrigatoriamente aplica...