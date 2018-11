Política Assembleia aprova licença prêmio para juízes Projeto foi incluído sem alarde em matéria sobre reestruturação do Tribunal de Justiça, com emenda aditiva do líder do Governo, Francisco Oliveira (PSDB)

Atualizada às 18h29 de 27/11/2018 O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (27), em segunda votação, um projeto de reestruturação organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) com emenda jabuti que estabeleceu a licença prêmio para juízes no Estado. O benefício foi incluído no texto por voto em separado do líder do...