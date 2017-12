Assembleia aprova concessão de rodovias; veja como votou cada deputado

Atualizada às 12:32 do dia 23/12/2017

A última sessão do ano no legislativo serviu apenas para chancelar os projetos de lei do governo que estavam na Casa para serem aprovados definitivamente, visto que já tinham sido votados em primeira apreciação na quinta-feira (21).

Com dificuldade de quórum, os deputados conseguiram aprovar o polêmico projeto que autoriza o governo a conceder trechos de rodovias goianas à iniciativa privada. Se sancionada pelo governador Marconi Perillo (PSDB), a lei permite ao Estado chamar processo licitatório para que a concessionária vencedora passe a administrar as estradas e a cobrar pedágio a partir de janeiro de 2019.

A matéria, que enfrentou muita resistência entre os parlamentares, entrou em votação no último instante e conseguiu ser aprovada. A concessão durará 35 anos.

O deputado Bruno Peixoto, cujo nome não foi registrado na ata de votação disponibilizada ao fim da sessão, diz ao POPULAR que houve um erro no registro e que, por isso, seu nome não apareceu. Contudo, garante ter votado contra o projeto e que requereu ao presidente da Casa, José Vitti (PSDB) para incluir, em ata, seu posicionamento contrário à matéria.

Veja abaixo como votou cada deputado: