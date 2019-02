Política Assembleia anuncia Wesley Borges como novo diretor-geral Advogado, ele foi superintendente da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional (Secima) durante a gestão de José Eliton (PSDB)

O novo presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), anunciou nesta segunda-feira (4) a escolha do advogado Wesley Borges como diretor-geral da Casa. Wesley é ligado ao presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha. Filho do ex-prefeito de Piracanjuba Wilson Borges, ele também foi Superintendente de Assuntos Metropolitanos e Projetos Estratégicos da Secretar...