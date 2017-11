Assembleia anuncia detalhes de fraude em painel

De posse de relatório elaborado pela empresa responsável pelos painéis da Assembleia Legislativa de Goiás, o presidente da Casa, José Vitti (PSDB), informou hoje que houve registros sequenciais no mesmo terminal, com diferença de sete segundos, das presenças dos deputados Jean Carlo (PHS) e Gustavo Sebba (PSDB). No entanto, Vitti afirma que ainda não há provas de que foi o próprio Jean que fez o segundo registro.

Em sessão da Comissão Mista, no dia 13 de novembro, Gustavo Sebba aparecia como presente, mas estava em compromissos em Catalão, o que provocou denúncia de fraude no painel. A empresa confirmou que o registrou foi feito do terminal número 20, em que Jean estava sentado no momento da apuração de quórum.

O deputado negou ontem ao Giro que tenha digitado a senha de Gustavo, mas nos bastidores os colegas apontavam o parlamentar como o responsável.

O presidente afirmou que caberá aos deputados avaliar o que deve ser feito a partir de agora. Aguarde mais informações.