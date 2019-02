Defendendo as primeiras medidas do governador Ronaldo Caiado (DEM) e prometendo “moralidade”, o deputado estadual Amauri Ribeiro (PRP) afirmou ser vítima de perseguição por denunciar “desmandos”.

Desde que foi eleito, o senhor tem feito denúncias sobre a Assembleia.

É inaceitável que a Assembleia, que tem que pregar moralidade, gaste somente com folha de pagamento mais de R$ 30 milhões por mês, deixando claro que em outubro havia quase 3,2 mil comissionados e grande parte deles não trabalhava.

O sr. avaliou como positivas as indicações feitas até agora para as diretorias da Casa?

De forma nenhuma. Durante os mandatos que tive, a minha gestão era técnica, não política. O que estou vendo são pessoas do governo de Marconi Perillo (PSDB) sendo indicados e não concordo. Durante os 20 últimos anos, a Assembleia foi uma extensão do governo do Estado e a situação que Ronaldo Caiado (DEM) pegou esse Estado é prova disso. Os maiores culpados hoje da falência do Estado são também os deputados que bateram palmas para um governo que ferrou com o Estado.

Quando era prefeito, como era a relação com o governo?

Era boa. O governador Marconi fez muitas promessas e obteve a minha ajuda para a sua reeleição, mas não fez nada, assim como fez com a maioria dos municípios. A prova é o Goiás na Frente, que adoçou a boca dos prefeitos. Inclusive, na venda da Celg existia um compromisso de o dinheiro ser investido nos municípios. E não foi. Virou pó, como as promessas que o governo fez para a gestão.

O sr. teme que sua postura polêmica possa atrapalhar sua atuação, já que a Assembleia é uma casa política?

Tenho certeza que vai me prejudicar, mas não vou mudar minha postura para agradar deputado. Não fui eleito para fazer amizade. Mas acredito que não vou ser sozinho. Alguns já demonstraram apoio ao que estou fazendo. Não faço o que as pessoas querem que eu faça, faço o que é correto. E talvez as pessoas não tenham costume de ver isso na política, mas vão ver.

Acredita que haverá independência na nova gestão?

Espero que haja independência, mas coerente. Não quero ver uma oposição estúpida a um governo que está tentando mudar a realidade de um Estado. Pode existir oposição, mas que busque o melhor para o Estado e não prejudicar o governo e atrapalhar cidadãos.

Como vai ser a postura a respeito de Caiado?

Tenho um bom relacionamento com o governador. Fui eleito na base, mas sou uma situação que cobra o correto. Se for algum projeto para a Casa que não é coerente com o que acredito, serei contra. Mas não estou vendo atitude do Caiado que seja para prejudicar, são necessárias para restabelecer a condição financeira do Estado hoje.

Como avalia o imbróglio da folha de dezembro?

Desesperador. Mas vamos deixar claro que o Caiado, antes mesmo de tomar posse, denunciou esse calote. E eu não vi nenhum sindicato, nenhum movimento contra isso e deveriam ter fechado o Palácio, porque foi um calote anunciado. Mas acredito que em breve o governador vai colocar a casa em ordem e sinto pelo funcionalismo público.

O sr. mencionou que acha que as polêmicas envolvendo seu chapéu e o episódio da sua mulher na posse são “menores”

que as denúncias envolvendo a Assembleia...

Se eu tivesse entrado na Assembleia como a maioria entra, abraçando todo mundo, para participar dessa farra com dinheiro público, nada disso teria acontecido. O problema é que eu entrei denunciando. Mas não tenho como fiscalizar um governo sendo que a minha casa está uma verdadeira putaria. E é isso que é aquela Assembleia, uma pouca vergonha.