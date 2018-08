Política Asmego nega que esteja retaliando OAB e servidores da Justiça Juiz diz que ações da entidade e de colegas do interior contra gratificação de servidores e uso de sala de fóruns por advogados são para “trazer para a comunidade todas as informações possíveis” a respeito de todos e não apenas do magistrado

Membro do Conselho Deliberativo da Associação do Magistrado do Estado de Goiás (Asmego), o juiz Aureliano Albuquerque Amorim negou que esteja havendo uma retaliação por parte da entidade contra a seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou contra o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça), que se posicionaram contra a...