Política As propostas dos candidatos sobre previdência estadual

Daniel Vilela (MDB) - “Profunda e rigorosa auditoria” “Previdência social é um problema em todas as esferas do poder público do País. O Brasil nunca havia cobrado contribuição dos servidores públicos, o que passou a acontecer somente na década de 1990. Todo este tempo sem a coparticipação dos servidores para garantir suas aposentadorias teve grande reflexo no rombo ...