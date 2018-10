Política As propostas dos candidatos ao governo de Goiás sobre o tema

Daniel Vilela - MDB “Adoção de sistema multimodal” “Fortalecer a infraestrutura logística é fundamental para garantir um novo ciclo de desenvolvimento para Goiás. Nosso planejamento prevê um forte impulso no desenvolvimento de um sistema multimodal para o Estado, com ferrovias e hidrovias, com apoio do governo federal e parcerias com a iniciativa privad...