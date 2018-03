As polêmicas relações do deputado Jovair Arantes

A suposta indicação de um rapaz de 19 anos, para gerir R$ 473 milhões em pagamentos de contratos do Ministério do Trabalho, não é a primeira polêmica envolvendo pessoas ligadas ao deputado goiano Jovair Arantes (PTB). Como mostrou o jornal O Globo na quinta-feira (8), Jovair teria indicado Mikael Medeiros para o Ministério do Trabalho, que é “ocupado” pelo PTB, parti...