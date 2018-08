Política Apoio federal para prefeitos é ilação, diz líder do governo Na volta dos trabalhos do Legislativo, Francisco Oliveira (PSDB) minimiza promessas de parcerias com Ministério das Cidades

Em meio à disputa entre governo e os partidos que deixaram a base para se coligar com a oposição para manter apoio dos prefeitos no período eleitoral, o líder governista na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Oliveira (PSDB), classifica como “ilações” as promessas de parcerias com prefeitos via governo federal. Segundo ele, “as emendas do governo federal já ...