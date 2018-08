Política Apoio a Bolsonaro é maior entre homens, mostra pesquisa Os resultados se referem ao cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é apresentado como opção aos eleitores

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) tem no eleitorado masculino seu principal trunfo. Nesse segmento, ele lidera com 28%, mais do que o dobro do resultado obtido entre as mulheres (13%), segundo a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. No eleitorado total, a taxa é de 20%. Os resultados se referem ao cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula...