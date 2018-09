Política Apoiadores de Bolsonaro fazem carreata na Esplanada dos Ministérios O movimento foi organizado em grupos nas redes sociais

Um grupo de apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) está reunido na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, desde as 9 horas da manhã. Muita gente se concentra no local e agora uma grande carreata se forma em defesa do candidato. O movimento foi organizado em grupos nas redes sociais. A página de um desses grupos informa que eventos de apoio ao...