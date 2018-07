Política Apesar dos 77 anos, tenho energia para apoiar os candidatos do PT, diz Suplicy Em coro com os militantes, o ex-senador clamou pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva através do jargão "Lula Livre"

Durante discurso na convenção estadual do PT, neste sábado 928), na capital paulista, o ex-senador e candidato ao Senado, Eduardo Suplicy, destacou que apesar dos seus 77 anos, ele ainda conta com "energia total para apoiar os candidatos" do partido. Em coro com os militantes, Suplicy clamou pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva através do jargão "...