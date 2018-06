Política Apesar de ministro do STF mandar soltar Eduardo Cunha, ex-deputado permanecerá preso Ex-presidente da Câmara dos Deputados tem contra si outros três decretos de prisão em vigor

Na véspera do recesso do Judiciário, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar o ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ) em decisão liminar divulgada nesta quinta-feira (28). No entanto, o ex-presidente da Câmara dos Deputados continuará preso por ter outros três decretos de prisão contra ele que continuam em vigor –...