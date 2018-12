Política Apenas um sexto da equipe de Ronaldo Caiado é formada por indicações políticas De 18 nomes já anunciados, apenas 3 cargos serviram a acomodações de aliados do futuro governador

Apenas um sexto da equipe de auxiliares anunciada pelo governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) é formada por indicações políticas. O democrata completou ontem 18 nomes do primeiro escalão (15 secretários, dois presidentes de estatais e o comando da Procuradoria-Geral) e apenas 3 cargos serviram a acomodações de aliados - dois do partido do governador e um do MDB.São...