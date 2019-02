Política Após tumulto e impasse, Senado suspende sessão sem decidir votação Nova deliberação foi marcada para este sábado (2), às 11h

Por falta de acordo diante do impasse criado no Senado sobre uma votação aberta ou secreta para a eleição do presidente da Casa, o plenário decidiu adiar para as 11h deste sábado o pleito interno. No comando da sessão, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), cuja legitimidade para dirigir os trabalhos era alvo de questionamento, consultou o plenário sobre uma p...