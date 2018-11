Política Após três horas, termina depoimento de Lula em Curitiba Ex-presidente foi interrogado no caso do Sítio de Atibaia pela juíza Gabriela Hardt, que assumiu o comando do processo após o juiz Sérgio Moro migrar para o governo federal

Após cerca de três horas de depoimento, terminou há pouco o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal em Curitiba. O depoimento fez parte da ação penal que trata das reformas feitas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia (SP), frequentado por Lula e sua família. A íntegra do depoimento deve ser divulgada ainda nesta quarta...