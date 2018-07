Política Após tentativa de reaproximação, PRP volta a dizer não a Bolsonaro Presidente do PRP, Ovasco Resende, recebeu o presidente do PSL, Gustavo Bebianno e o vice, Julian Lemos, que viajaram a São Paulo para viabilizar a aliança para eleições de 2018, mas encontro acabou sem acordo

O comando do PSL recebeu na noite desta quinta-feira, 19, mais um não oficial do PRP ao convite feito para que o partido indicasse o general da reserva Augusto Heleno como candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Dirigentes dos dois partidos se encontraram em São Paulo, para u...