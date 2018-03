Após seis meses afastado, vereador Zander retoma mandato em Goiânia

Depois de seis meses afastado do mandato, o vereador Zander Fábio (PEN) retomou ontem suas atividades na Câmara Municipal. Suspeito de envolvimento nas irregularidades denunciadas na Operação Multigrana, o parlamentar deixou o cargo em setembro do ano passado por ordem da Justiça, que concedeu medida cautelar a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para evitar que ele utilizasse sua influência para interferir nas investigações.

Também por determinação judicial, Zander seguiu recebendo seu salário durante o período do afastamento e seu gabinete também continuou em funcionamento. O juiz Marcelo Fleury não decidiu nada, entretanto, sobre a necessidade de convocação de um suplente. A presidência da Câmara decidiu, então, aplicar a regra das licenças parlamentares e chamar o ex-vereador Carlos Soares (PT) para ocupar o cargo apenas depois de quatro meses.

Esse prazo se encerrou em janeiro, período de recesso parlamentar, e a Câmara optou por só convocar Carlos após a retomada das atividades. No fim do recesso, entretanto, o presidente da Casa, Andrey Azeredo (MDB), disse que não faria o chamamento para que o Legislativo municipal não tivesse que arcar com os vencimentos de 36 vereadores. Agora, a Casa volta a contar com seus 35 parlamentares. Zander volta, inclusive, já integrando a base do prefeito Iris Rezende (MDB), formatada oficialmente no final do mês passado.

Apesar de Zander ter retornado, entretanto, a Justiça ainda não julgou o mérito da denúncia da Operação Multigrana e o processo agora entra na fase de oitivas de testemunhas e envolvidos. Sobre o julgamento, o parlamentar se diz “convicto e tranquilo” de que irá provar sua inocência no caso. “Vou me defender, mas estou muito confiante na Justiça do nosso Estado”, declarou ele ao O POPULAR.