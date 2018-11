Política Após retirar Eunício Oliveira da agenda, Bolsonaro cancela encontro com Rodrigo Maia Bolsonaro tem enfrentado retaliações do Senado com votações de impacto nas contas públicas e sucessão para a presidência da Casa preocupa equipe do presidente eleito

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, cancelou a visita que teria ao Congresso Nacional na próxima terça-feira (13) e também encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou a equipe responsável pela transição de governo. Ambos os eventos chegaram a constar da agenda, porém, foram retirados, assim como ocorreu, ontem, com reunião com o presidente d...