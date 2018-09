Política Após polêmicas, Anitta se posiciona contra Bolsonaro "Como sou a favor da democracia, apoio sim o uso da hashtag ‘#EleNão’”, disse ela em vídeo publicado no Twitter

A cantora Anitta resolveu, enfim, se posicionar de forma clara sobre o que pensa a respeito do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Em um vídeo divulgado em seu perfil no Twitter na tarde deste domingo (23) ela disse com todas as letras que apoia o uso da hashtag “#EleNão”, que é utilizada por internautas em protesto contra o presidenciável. O movimento da can...