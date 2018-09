Política Após pesquisa, PSDB apela por união do “centro” Tucanos fazem apelo para que ex-presidente Fernando Henrique Cardoso articule candidatos; Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) descartam desistência

A situação incômoda do presidenciável tucano Geraldo Alckmin nas mais recentes pesquisas de intenção de voto levou o PSDB a fazer um apelo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele articule a retomada do movimento Polo Democrático, que tenta atrair os candidatos do centro ao palanque tucano para evitar a polarização entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Hada...